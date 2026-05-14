Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Николаевку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о Николаевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Согласно данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в боях с российскими подразделениями около 1190 бойцов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия с начала 2026 года взяла под контроль более 80 населенных пунктов в зоне спецоперации. Помимо этого, по его словам, с января Российская армия заняла более 1,8 тысячи квадратных километров территории.