Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 14 мая 2026Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Николаевку в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о Николаевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

Согласно данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в боях с российскими подразделениями около 1190 бойцов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия с начала 2026 года взяла под контроль более 80 населенных пунктов в зоне спецоперации. Помимо этого, по его словам, с января Российская армия заняла более 1,8 тысячи квадратных километров территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

    Названы ожидания молодых сотрудников в России от работы

    Глава «Газпрома» обсудил сотрудничество с представителем европейской страны

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

    В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

    Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

    Цены смартфонов побьют новый рекорд

    Двое россиян совершили насильственные действия в отношении пары инвалидов

    Шура отреагировал на подарки поклонников фразой «жрите сами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok