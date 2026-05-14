17:27, 14 мая 2026

Российский путешественник получил травму головы при атаке беспилотника ВСУ и не выжил

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский путешественник Александр, отправившийся пешком в Бразилию с самодельной 300-килограммовой повозкой, получил травму головы при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что трагедия произошла в селе Старая Погощь в Брянской области. 37-летний житель Ставрополья упал замертво от удара FPV-дрона. Местные жители рассказали, что в последний раз видели путешественника 5 мая.

Александр собрал самодельную повозку в мастерской в Рязанской области и отправился в пеший поход в Южную Америку в начале апреля. Мужчина привязал конструкцию к себе на трос и двинулся в путь, выбрав псевдоним Конь.

