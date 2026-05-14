Шаляпин обратился к Фадееву на фоне допроса Линды

Прохор Шаляпин призвал певицу Линду и Максима Фадеева к миру на фоне скандала

Певец Прохор Шаляпин призвал звезду нулевых Линду (настоящее имя Светлана Гейман) и ее бывшего продюсера Максима Фадеева примириться на фоне скандала. Свою речь он выложил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист отметил, что когда-то был поклонником творчества Светланы и «бегал по двору и каркал» под хит «Я ворона», написанный Фадеевым.

«Хочу призвать не ругаться. Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение. Не все решают деньги в этом мире, вы один из самых богатых и успешных продюсеров в стране!» — заявил Шаляпин.

Ранее в Москве задержали известную российскую певицу Линду. По данным канала, Линда попала под подозрение в том, что вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни.