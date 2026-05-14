Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:18, 14 мая 2026Культура

Шаляпин обратился к Фадееву на фоне допроса Линды

Прохор Шаляпин призвал певицу Линду и Максима Фадеева к миру на фоне скандала
Андрей Шеньшаков

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Певец Прохор Шаляпин призвал звезду нулевых Линду (настоящее имя Светлана Гейман) и ее бывшего продюсера Максима Фадеева примириться на фоне скандала. Свою речь он выложил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист отметил, что когда-то был поклонником творчества Светланы и «бегал по двору и каркал» под хит «Я ворона», написанный Фадеевым.

«Хочу призвать не ругаться. Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение. Не все решают деньги в этом мире, вы один из самых богатых и успешных продюсеров в стране!» — заявил Шаляпин.

Ранее в Москве задержали известную российскую певицу Линду. По данным канала, Линда попала под подозрение в том, что вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    Желавший вернуть жену россиянин заработал три уголовные статьи

    Apple вступилась за Android

    Evolute представил россиянам новый электрический кроссовер

    МВФ назвал главные проблемы мировой экономики

    Холостяк поместил себя на билборд и нашел жену

    В российском Минфине рассказали о преимуществах искусственного интеллекта

    Российский подросток решил закурить и получил ожоги 75 процентов тела

    В России рассказали о взаимоотношениях с Киргизией

    Некоторым россиянам запретили есть бананы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok