Шац рассказал о переживаниях за Слепакова

Юморист Михаил Шац заявил, что общается со Слепаковым и переживает за него

Юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, что общается с комиком Семеном Слепаковым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущим, так же как и он, в Израиле. Подробностями он поделился в выпуске проекта Drama Queens на YouTube-канале издания «Дождь» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано в России нежелательной организацией).

«Сеню я довольно часто вижу действительно. У нас с ним прекрасные отношения. Я очень переживаю за Сеню, Сеня очень переживает за меня. Мы все переживаем друг за друга», — сказал Шац, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он контакт со Слепаковым.

Ранее Шац высказался о тоске по дому. Комик признался, что перестал сильно скучать по родному Санкт-Петербургу.

До этого юморист подвел итоги эмиграции. Он, в частности, заявил, что в Израиле ему не на что жаловаться.