Стало известно о пропавших без вести при пожаре на российской нефтебазе

Четыре человека без вести пропали при пожаре на нефтебазе «Транснефти» в селе Нурлино в Башкирии. Об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

По данным российского издания, возгорание все еще не удалось потушить. Спасатели разъяснили, что четверых сотрудников разыскивают.

В «Транснефти» также подтвердили информацию о пропавших работниках.

Накануне на нефтебазе в Башкирии произошел взрыв с последующим пожаром. По последним данным, пострадали семь человек. Трое из них получили серьезные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Удалось выяснить, что все произошло во время огневых работ. В результате вспыхнула нефть, огонь перекинулся на резервуарный парк. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В республиканском МЧС заявили, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.