Тарасова прокомментировала работу Трусовой с французским хореографом

Тарасова назвала работу Трусовой с французским хореографом Ришо замечательной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала работу серебряного призера Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Игнатовой (Трусовой) с французским хореографом Бенуа Ришо. Ее слова приводит «Чемпионат».

Тарасова назвала сотрудничество замечательным и заявила, что будет ждать интересную программу. «Всегда был свой стиль и направление. Может, Ришо предложит ей что-то другое», — посчитала она.

Трусова объявила о возобновлении карьеры в январе 2026 года. Она объяснила решение тем, что хочет исполнить мечту.

Спортсменка не выступала с декабря 2022 года. В августе 2025-го она родила сына.