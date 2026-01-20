Реклама

19:35, 20 января 2026

Трусова объяснила решение возобновить карьеру

Трусова объяснила решение возобновить карьеру желанием исполнить мечту
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова на своей странице во «ВКонтакте» объяснила решение возобновить карьеру.

Она отметила, что хочет исполнить мечту. При этом не уточнила, какую именно. Ранее РИА Новости сообщило о желании Трусовой побороться за победу на Олимпиаде-2030.

Трусова также раскрыла реакцию своего тренера Этери Тутберидзе на ее решение возобновить карьеру. «Она поддержала. И в беременность тоже говорила, что я смогу вернуться, не проблема. Но удивлена была, что я хочу попробовать», — заявила фигуристка.

19 января стало известно о планах Трусовой возобновить карьеру под руководством Тутберидзе. Такое решение спортсменка приняла в начале 2026 года.

6 августа прошлого года Трусова родила сына Михаила. Летом 2024-го спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

