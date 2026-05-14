00:53, 14 мая 2026

Брыков: Дело Ермака является сигналом и черной меткой Зеленскому
Евгений Силаев

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дело в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является сигналом и черной меткой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков в беседе с РИА Новости.

«Дело Ермака — это сигнал и черная метка Зеленскому, чтобы тот знал свое место и не выходил из-под контроля западных кураторов», — назвал Брыков.

По его словам, дело Ермака является лишь верхушкой айсберга. Начальник управления информационной политики подчеркнул, что таким образом Зеленского предупредили, что «пора возвращать долги и делиться наворованным».

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.

