В Израиле решили «убить» Палестину

Израилю нужно «убить» идею создания палестинского государства, пока есть возможность. С таким заявлением выступил израильский министр финансов Бецалель Смотрич, передает Clash Report.

«Нам нужно воспользоваться благоприятной конъюнктурой, сложившейся благодаря дружественной администрации в Белом доме и правому правительству у нас, (...) чтобы де-факто похоронить идею создания палестинского государства в самом сердце земли Израиля», — сказал он.

По словам Смотрича, это решение могло бы встретить широкую поддержку в израильском обществе.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя сообщения о тайном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ, пообещал привлечь к ответственности страны, сотрудничающие с Тель-Авивом против Тегерана.