19:01, 14 мая 2026

В Киеве после массированного удара оказался уничтожен офис производителя БПЛА

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украинская компания-производитель дронов Skyeton сообщила об уничтожении своего офиса в Киеве. Соответствующее сообщение компания опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Был уничтожен наш киевский офис», — говорится в сообщении.

Как отметили представители организации, производственные мощности были перенесены в разные части Украины и за границу. Они отметили, что компания продолжит свою работу.

В ночь на 14 мая по территории Украины был нанесен массированный удар. Как заявили в Минобороны России, целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры.

В частности, российские войска ударили по объектам в украинской столице. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, город был атакован при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также баллистических ракет.

