В Кремле анонсировали выступление Путина с речью

Песков: Путин выступит с речью на съезде Союза машиностроителей России

Президент России Владимир Путин выступит на съезде Союза машиностроителей России. Речь главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«В эти дни в Москве проходит очередной съезд Союза машиностроителей России, и президент также обратится к участникам этого съезда», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Путин примет участие в пленарной дискуссии съезда.

9 мая президент в ходе выступления на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы. В ходе своей речи российский лидер назвал начало Великой Отечественной войны одной из самых скорбных дат в истории России. Кроме того, он объявлял минуту молчания.