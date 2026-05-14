В Кремле рассказали о кадровом резерве Путина

Песков: Каждое назначение в России осуществляется отдельным решением Путина

Каждое новое назначение в России осуществляется отдельным решением президента России Владимира Путина. О кадровом резерве главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, будут ли выбираться руководители регионов из высших эшелонов власти, например из числа парламентариев, Песков ответил, что в России работают программы подготовки кадров, в том числе «Время героев». При этом он подчеркнул, что кадровый резерв президента не ограничивается только этой программой.

«Каждый раз это отдельное решение главы государства. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку. Главы граничащих с Украиной регионов покинули посты по собственному желанию. Сообщалось, что врио губернатора Белгородской области Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева, а врио губернатора Брянской области стал выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук.