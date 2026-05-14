В Раде предсказали свержение Зеленского из-за ареста Ермака

Дмитрук заявил, что арест Ермака стал ударом для Зеленского

Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стало серьезным испытанием для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом депутат Верховной Рады Артем Дмитрук написал в Telegram-канале.

«Человек, который фактически был одним из самых влиятельных лиц в стране, проведет ночь в следственном изоляторе. И не исключено, что это будет не одна ночь. Это еще не означает, что власть Зеленского рухнет уже завтра. Но это означает, что процесс ее разрушения вошел в новую, гораздо более серьезную фазу», — написал он.

Парламентарий отметил, что отставка Ермака была важным знаком, который указывал на сбой в системе, а теперь структура, построенная на страхе, лжи, насилии и подавлении инакомыслия, стремительно теряет стабильность.

Ранее стало известно, что арест Ермака создал в политических кругах Украины ощущение глобальных перемен. В частности, что перемен можно ожидать, так как арест пошатнул всю систему управления силовой и политической вертикалью власти в стране Зеленским.