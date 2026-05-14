20:19, 14 мая 2026Бывший СССР

В Раде предсказали свержение Зеленского из-за ареста Ермака

Дмитрук заявил, что арест Ермака стал ударом для Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стало серьезным испытанием для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом депутат Верховной Рады Артем Дмитрук написал в Telegram-канале.

«Человек, который фактически был одним из самых влиятельных лиц в стране, проведет ночь в следственном изоляторе. И не исключено, что это будет не одна ночь. Это еще не означает, что власть Зеленского рухнет уже завтра. Но это означает, что процесс ее разрушения вошел в новую, гораздо более серьезную фазу», — написал он.

Парламентарий отметил, что отставка Ермака была важным знаком, который указывал на сбой в системе, а теперь структура, построенная на страхе, лжи, насилии и подавлении инакомыслия, стремительно теряет стабильность.

Ранее стало известно, что арест Ермака создал в политических кругах Украины ощущение глобальных перемен. В частности, что перемен можно ожидать, так как арест пошатнул всю систему управления силовой и политической вертикалью власти в стране Зеленским.

