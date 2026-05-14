13:00, 14 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цели ударов по Киеву

Депутат Колесник: Удары по Киеву — ответ на атаки ВСУ по российским городам
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Целями российских ударов по Киеву стали подстанции, энергообъекты и предприятия оборонной промышленности, объяснил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что это был ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам.

«За последнюю неделю пострадали Чебоксары и Челябинск, удары наносились по объектам инфраструктуры, не имеющим отношения к военным действиям. Россия много раз предупреждала Киев о жестком ответе», — указал депутат.

Колесник подчеркнул, что нынешние события могут показаться незначительными по сравнению с тем, что последует, если противник не прекратит атаки. Он также обратил внимание на то, что Запад практически открыто объявил о поддержке Украины, поставляет оружие, технику, информацию и людей, но ошибочно полагает, что Россия будет все это терпеть.

«Удары по киевской инфраструктуре и оборонным предприятиям — это пример и наука для западных стран, чтобы они проецировали ситуацию на свою территорию, пока не стало слишком поздно», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли мощные удары ракетами по Киеву. В украинской столице зафиксированы пожары и значительные разрушения. Среди пораженных объектов — бизнес-центр, который, по имеющимся данным, использовался противником для производства беспилотных летательных аппаратов. Также повреждены объекты инфраструктуры.

