12:02, 14 мая 2026Россия

В России указали на признаки борьбы за власть в Европе

Косачев: Споры в ЕС об отмене права вето указывают на подковерные игры за власть
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Сенатор Константин Косачев заявил, что споры в Европейском союзе (ЕС) о том, сохранять ли принцип единогласия при принятии решений или отказаться от права вето отдельных государств, указывают на подковерную борьбу за власть. Своим мнением политик поделился в Telegram.

«По сути определяется, кто в ЕС главнее — государства-члены или евробрюссельская бюрократия», — обозначил Косачев.

Российский политик напомнил, что изначально при вступлении в ЕС страны исходили из того, что в уставе главными в организации были закреплены государства, а формируемые ими органы управления занимались координацией. Иными словами, они руководствовались демократией и верховенством права.

Теперь, отмечает Косачев, у органов управления может появиться право переступать через позиции отдельных государств-членов, обосновывая это «интересами продвижения порядка, основанного на правилах».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что отмена права вето для стран — членов Евросоюза станет для объединения началом конца. Группу европейских стран, выступающих за отмену права вето при принятии решений в ЕС, возглавили Германия и Швеция.

