В России высказались о судьбе обменов пленными с Украиной при новом омбудсмене

Депутат Толмачев: Лантратова продолжит работать с военнопленными

Курс на защиту интересов граждан России, оказавшихся в плену, будет продолжен после смены уполномоченного по правам человека, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Об этом он сказал в беседе с «Лентой.ру».

«Бывшая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сформировала уникальную, эффективную систему эвакуации военнопленных, эффективного взаимодействия с противником по защите прав российских граждан на вражеской территории», — отметил депутат.

Парламентарий также уточнил, что новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подтвердила продолжение поддержки участников специальной военной операции, работы с военнопленными и помощи жителям приграничных территорий.

«Уверен, что деятельность Яны Лантратовой будет успешной и плодотворной», — заключил Толмачев.

Ранее сообщалось, что Госдума назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России.

