В российском Минфине рассказали о преимуществах искусственного интеллекта

Замглавы Минфина РФ Чебесков: ИИ трансформирует весь мир

Искусственный интеллект (ИИ) меняет весь мир, будучи ключевым двигателем экономики, рассказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Его цитирует ТАСС.

«ИИ будет трансформативной технологией для всего мира, он уже трансформирует весь мир», — сказал замминистра. «Это залог продуктивности рабочих процедур, улучшения процессов и аккуратности решений», — перечислил чиновник преимущества использования соответствующих инструментов.

Ранее глава ведомства Антон Силуанов поделился, что ИИ начал давать советы по составлению бюджета, включая распределение расходов по различным статьям документа. «Искусственный интеллект уже сейчас может подсказать, как правильнее нам обеспечивать консолидацию бюджета, как потратить те ресурсы, которые есть», — отмечал министр.

В свою очередь замглавы администрации президента Максим Орешкин посоветовал молодым россиянам учиться работать с искусственным интеллектом, с самого начала карьерного пути становясь «начальниками» ИИ и формируя за счет этого такие навыки как проектное мышление, умение реализовывать задачи и организовывать работу команды.