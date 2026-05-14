17:03, 14 мая 2026Экономика

Важный экономический показатель резко вырос в России

Профицит внешней торговли России вырос в марте в два с половиной раза
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Профицит внешней торговли России, отражающий соотношение стоимости экспорта и импорта отечественных товаров, резко вырос в марте, увеличившись к уровням предыдущего месяца более чем в два с половиной раза. Об этом свидетельствуют данные Центробанка (ЦБ) РФ, которые приводит ТАСС.

Год к году этот важный макроэкономический показатель поднялся на 1,68 миллиарда долларов, а к уровням февраля 2026-го — более чем на 8,5 миллиарда, до 13,97 миллиарда долларов.

В начале года на фоне роста импорта при сокращении экспорта показатель профицита был на значительно более низких уровнях, составляя, по уточненным данным ЦБ, 6,5 миллиарда долларов в январе и 5,4 миллиарда — в феврале.

В марте объем российского экспорта составил 41,06 миллиарда долларов, а импорта — 27,1 миллиарда.

Ранее из предварительных данных Минфина стало известно, что падение нефтегазовых доходов, которое во многом влияет на рост дефицита федерального бюджета, замедлилось, составив по итогам января-апреля 38,3 процента против 45,4 процента в первом квартале.

