Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:27, 14 мая 2026Забота о себе

Врач назвал самые вредные консервы

Гастроэнтеролог Вялов: Фруктовые консервы в сиропе содержат много сахара
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tetiana Chernykova / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что консервы могут как принести пользу организму, так и навредить ему. Публикацию на эту тему он сделал в своем Telegram-канале.

Фруктовые консервы в сиропе Вялов назвал вредными из-за большого количества сахара в составе. Он добавил, что пользы не приносят также консервированные супы и готовые блюда. «Согласно результатам исследований, их употребление связано с многими проблемами для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет второго типа», — написал врач.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Рыбные консервы же врач назвал полезными, поскольку они содержат белок, омега-3 жирные кислоты, витамин D и кальций. Они снижают риск смерти от заболеваний сердца на 13 процентов. Вялов добавил, что полезно также есть консервированные овощи в собственном соку и консервы из бобовых.

Ранее эндокринолог Антон Поляков рассказал, какие продукты не стоит есть на завтрак. По его словам, молоко содержит много простых углеводов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

    В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

    Стало известно о намеренном разрушении ВСУ гражданской инфраструктуры

    Канцлер Германии отменил визит в Словакию после поездки Фицо в Москву

    Меркель высказалась о выходе США из НАТО

    Женщинам назвали опасные последствия запоров

    Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

    Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

    Автомобиль въехал в остановку с людьми в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok