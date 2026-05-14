Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:47, 14 мая 2026Россия

Врио губернатора приграничного региона России обратился к жителям

Врио брянского губернатора Ковальчук выступил с обращением
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук опубликовал пост с обращением к жителям региона в Telegram-канале.

«В первую очередь хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина за оказанное высокое доверие. Я искренне заявляю, что работать в Брянской области для меня большая честь и огромная ответственность», — написал он.

Ковальчук отметил, что приложит все усилия, чтобы добиться необходимых результатов и оправдать доверие жителей российского региона.

Об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза стало известно 13 мая. Отмечается, что Богомаз ушел в отставку по собственному желанию.

В этот же день Путин назначил Ковальчука врио губернатора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    Женщинам назвали опасные последствия запоров

    Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

    Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

    Автомобиль въехал в остановку с людьми в Москве

    Момент въезда иномарки в остановку в Москве попал на видео

    Интимная сцена в эфире шоу о девственниках вызвала омерзение у зрителей

    Политик с червем в мозге заявил о нехватке спермы у современных подростков

    56-летняя Дженнифер Лопес прогулялась по улице в бюстгальтере

    Суд избрал меру пресечения продюсеру Линды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok