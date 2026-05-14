Запчасти для зарубежного ИТ-оборудования в России оказались контрафактными

«К2Тех»: Пятая часть деталей для зарубежного ИТ-оборудования в РФ контрафактная

Почти пятая часть запчастей для зарубежного ИТ-оборудования в России оказалась контрафактом. Об этом со ссылкой на исследование центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» сообщает «Коммерсантъ».

По итогам 2025 года доля контрафактных комплектующих для систем хранения данных (СХД), модулей оперативной памяти, дисковых накопителей, батарей и других элементов без учета инженерного и сетевого оборудования выросла до 18,2 процента. Чаще всего контрафактными являются детали Dell EMC (22 процента), Lenovo (21 процент), Cisco Systems (19 процентов), Hitachi Vantara (16 процентов) и Dell Technologies (13 процентов).

«После ухода западных вендоров в 2022 году привычная структура поставок запчастей рухнула, а объем контрафакта на рынке резко вырос. Поэтому сегодня качественный сервис невозможен без постоянного расширения пула и тотальной проверки поставщиков», — пояснил руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «К2Тех» Сергей Стецюк.

Использование контрафактного оборудования может привести к критичным последствиям: снижению производительности, потере данных и даже полному выходу из строя всего оборудования, предупредил директор направления мультивендорной технической поддержки «Онланты» (входит в ГК «Ланит») Антон Вересов.

С 27 мая Минпромторг решил изменить перечень товаров, которые разрешено ввозить в Россию через механизм параллельного импорта. С этого момента запрет коснется поставок продукции под такими брендами, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и многих других.