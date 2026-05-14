Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 14 мая 2026Экономика

Запчасти для зарубежного ИТ-оборудования в России оказались контрафактными

«К2Тех»: Пятая часть деталей для зарубежного ИТ-оборудования в РФ контрафактная
Вячеслав Агапов

Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Почти пятая часть запчастей для зарубежного ИТ-оборудования в России оказалась контрафактом. Об этом со ссылкой на исследование центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» сообщает «Коммерсантъ».

По итогам 2025 года доля контрафактных комплектующих для систем хранения данных (СХД), модулей оперативной памяти, дисковых накопителей, батарей и других элементов без учета инженерного и сетевого оборудования выросла до 18,2 процента. Чаще всего контрафактными являются детали Dell EMC (22 процента), Lenovo (21 процент), Cisco Systems (19 процентов), Hitachi Vantara (16 процентов) и Dell Technologies (13 процентов).

«После ухода западных вендоров в 2022 году привычная структура поставок запчастей рухнула, а объем контрафакта на рынке резко вырос. Поэтому сегодня качественный сервис невозможен без постоянного расширения пула и тотальной проверки поставщиков», — пояснил руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «К2Тех» Сергей Стецюк.

Использование контрафактного оборудования может привести к критичным последствиям: снижению производительности, потере данных и даже полному выходу из строя всего оборудования, предупредил директор направления мультивендорной технической поддержки «Онланты» (входит в ГК «Ланит») Антон Вересов.

С 27 мая Минпромторг решил изменить перечень товаров, которые разрешено ввозить в Россию через механизм параллельного импорта. С этого момента запрет коснется поставок продукции под такими брендами, как Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и многих других.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло подробности массированного удара по Украине

    Россияне бросились отдыхать по системе «все включено» в две пляжные страны

    Сафонова признали лучшим игроком в чемпионском матче ПСЖ

    Израиль нарушил перемирие больше тысячи раз

    Названы ожидания молодых сотрудников в России от работы

    Глава «Газпрома» обсудил сотрудничество с представителем европейской страны

    Зеленский пригрозил ответом на массированные удары по Украине

    Полковник назвал последствия атаки ВС России на Киев

    В Армении высказались о будущем партнерских отношений с Россией

    Названы семь неочевидных признаков проблем с сердцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok