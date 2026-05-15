13-летний мальчик отбился от леопарда

В Индии подросток сам отбился от леопарда

В деревне Курси Хапа, Индия, 13-летний Сатьям Тхакур пережил нападение леопарда. Об этом пишет News Arena India.

Хищник выпрыгнул на игравшего у колодца подростка из кустов. Тхакур не растерялся: он схватил леопарда за шею, чтобы избежать его укусов, и стал звать на помощь. Пока к мальчику бежал отец и соседи, вооруженные палками, он смог ударить хищника и оттолкнуть.

В конце концов ему удалось отбиться от него самостоятельно. Когда помощь прибыла, леопард уже скрылся в лесу. «По Божьей милости и его храбрости он выжил», — сказал отец Тхакура.

Мальчика срочно госпитализировали. Леопард поцарапал ребенка и оставил ему раны на животе и ногах. Состояние Тхакура сейчас стабильно.

Местные власти отметили, что популяция леопардов в близлежащем заповеднике стабильно растет. Этих хищников чаще стали встречать и в сельских районах.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард набросился на десятилетнего мальчика, шедшего с семьей к храму, и утащил его в лес. Мать обвинила в произошедшем бездействие властей.

