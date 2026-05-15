Найдены сотни странных могил в пустыне

12:24, 15 мая 2026

В Судане найдены уникальные 80-метровые курганы древнее египетских пирамид
Антонина Черташ
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

В Восточной пустыне Судана археологи с помощью спутниковых снимков обнаружили сотни уникальных древних курганов, которые старше египетских пирамид. Об этом сообщает ScienceAlert.

Ученые из Австралии, Франции и Польши нашли 260 ранее неизвестных огражденных захоронений круглой формы, разбросанных по пустыне Атбай на востоке Судана. Диаметр странных могил достигает 80 метров, а внутри покоятся останки людей вместе с костями крупного рогатого скота, овец и коз. Археологи полагают, что массовые захоронения были созданы кочевниками Сахары между третьим и четвертым тысячелетием до нашей эры — задолго до возникновения Древнего Египта.

В каждом кургане есть центральное захоронение — предположительно, оно принадлежит вождю или важному члену племени, вокруг которого в строгом порядке расположены останки остальных людей и животных. Исследователи отмечают, что это свидетельствует о зарождении социального неравенства и появлении элиты в древних кочевых обществах. Курганы использовались повторно тысячелетиями — местные племена возвращались к ним даже спустя тысячи лет после их появления.

Ученые связывают появление этих массовых захоронений с климатическими изменениями. В период высыхания Сахары обладание стадами крупного рогатого скота считалось признаком богатства и статуса. Однако когда пастбища окончательно исчезли, кочевникам пришлось либо уйти к Нилу, либо отказаться от разведения скота.

Исследователи отмечают, что захоронения варварски уничтожаются местными старателями в ходе нелегальной добычи полезных ископаемых. «Эти уникальные захоронения пережили тысячелетия, но могут исчезнуть менее чем за неделю», — сообщили ученые.

Ранее в Норвегии археологи раскопали гигантский курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили там останки 20-метрового судна, которое оказалось древнее эпохи викингов. Проанализировав 29 железных заклепок и фрагменты обгоревшего дерева, археологи сумели доказать, что традиция хоронить людей в ладьях зародилась в Скандинавии гораздо раньше, чем считалось.

