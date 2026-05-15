10:32, 15 мая 2026

Авиабилеты в Центральную Азию подешевели почти на 30 процентов

Алина Черненко

Фото: Kireyonok_Yuliya / Magnific

Средняя стоимость авиабилетов в Центральную Азию за последний год упала почти на 30 процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирований «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что самым дорогим месяцем оказался август 2025 года — тогда стоимость билета в одну сторону составляла 21,5 тысячи рублей. А самым бюджетным стал февраль 2026-го с ценой 11,9 тысячи рублей за билет.

В источнике указано, что в марте 2026-го средняя цена перелета составила 15,4 тысячи рублей, в апреле — 11,9 тысячи рублей, а в мае — 12,2 тысячи рублей. В целом за год авиабилеты подешевели почти на треть, что в сочетании с ростом спроса говорит о повышении интереса к направлению, заключили авторы исследования.

В пресс-службе сервиса подчеркнули, что у Центральной Азии один из самых устойчивых показателей доступности и интереса среди всех зарубежных направлений в 2025-2026 годах. Оно становится все более массовым и привлекательным. «Мы ожидаем дальнейшего увеличения интереса к направлению в летний сезон: примерно на 15-20 процентов в сравнении с текущими показателями», — добавили в пресс-службе.

Ранее аналитики этого же сервиса изучили динамику цен на перелеты в Китай с 2025 по 2026 год. Оказалось, что самым дорогим месяцем для путешествия в Поднебесную стал август 2025-го.

