13:48, 15 мая 2026

Боня отругала дочь за попрошайничество денег на шопинг фразой «закатай губу»

Ведущая Боня отругала дочь Анджелину за просьбу дать две тысячи евро на шопинг
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская ведущая и блогерша Виктория Боня отругала дочь от ирландского предпринимателя Алекса Смерфита Анджелину Смерфит за просьбу дать ей деньги на шопинг фразой «закатай губу». Сторис с критикой в сторону наследницы она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

14-летняя Анджелина попросила у матери две тысячи евро (около 170 тысяч рублей) на шопинг и при этом пообещала, что отработает их съемкой в блоге. Однако Боня не оценила просьбу дочери. «Губа не дура? Закатай обратно губу свою. Какой тебе шопинг? Ты все по одному дню носишь. Хватит, дорогая», — ответила она ей.

Кроме того, инфлюэнсерша объяснила наследнице, что люди столько в месяц не зарабатывают, и предложила ей отработать сумму генеральной уборкой. «Достала уже своим попрошайничеством. Две тысячи на шопинг! Ты вообще понимаешь, какие это деньги? Сейчас я тебе покажу шопинг, будешь у меня полы мыть», — сказала она.

В марте Анджелина Смерфит купила поношенную обувь и одежду после полета в экономклассе.

