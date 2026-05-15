«Не было этой Черемши у нас в СССР!» Соцсети заполонили видео о странном звере в альтернативном СССР. Что в них происходит?

Весной 2026 года одним из главных мемов у детей и подростков стал Черемша — так в соцсетях окрестили несуществующее животное, выглядящее как гибрид льва с кроликом. Фантастическое создание, придуманное французским арт-проектом еще в эпоху ковида, в Рунете внезапно стало центром постироничного и, возможно, самого сюрреалистичного мема про жизнь в СССР. Пользователи соцсетей стали в шутку заявлять, что Черемша был главным домашним любимцем советского человека и его незаменимым помощником по хозяйству, который заменял и шапку, и вентилятор, и личный транспорт. Ролики о жизни странного существа превратились практически в интернет-сериал об альтернативном СССР, который веселит подростков и озадачивает старшее поколение. Откуда взялся псевдоностальгический мем о выдуманном советском питомце, причем тут стекловата, шлакоблоки и ИИ-слоп, а также кто такие Брдыщ и Семга — в материале «Ленты.ру».

А вам тоже родители не рассказывали ни про Черемшу, ни про Семгу, ни про стекловату, ни про Брдыща, вообще ни про какие чудеса СССР? Почему от нас все это скрывали?

пользователь X @milosz_szewsky

«Все спали на Черемше»

Многообразие мемов про Черемшу объединяет главный фактор: во всех них выдуманный зверь представлен как палочка-выручалочка советского гражданина, помогающий справиться с бытовыми трудностями. Например, как шутили авторы роликов, Черемша в жару мог остужать помещение, вертя своими ушами, а зимой теплом своего тела прогонял холода. Кроме того, как придумали пользователи, странный питомец питался стекловатой и ее же производил, перевозил различные грузы и просто радовал людей своим мурлыканьем.

Как вообразили в сети, Черемшу случайно изобрели в 1962 году советские ученые, пытавшиеся создать идеальный утеплитель. До этого гражданам, как решили в мемах, жилось худо: зимой дома промерзали, а дети плакали от холода

В мемах Черемша помогает советским гражданам в быту Кадр: @fromai10 / TikTok

Проблемы, которые помогал решать выдуманный зверь, были как реальными, так и надуманными. «В Советском Союзе нормальных подушек не было. Все спали на Черемше», «В Советском Союзе вместо флешки Черемша запоминал информацию и пересказывал. Флешек нет, а Черемша был ходячим носителем», «В Советском Союзе нормальных шапок не было. Поэтому носили Черемшу. Светка надевала Черемшу на голову и говорила: "Зато тепло. Вся Европа завидует!"» — говорилось в шуточных роликах.

В Советском Союзе никакого «Макдоналдса» не было и быть не могло. Вместо него на каждом углу стояла маленькая пушистая «Черемшебургерная»

TikTok-аккаунт brion535

По одной из версий, Черемшу выдавали только передовикам труда — по приказу начальства и с особого склада. В других мемах утверждалось, что пушистый питомец полагался каждой семье.

Как бы то ни было, по мере распространения тренда влияние зверя на жизнь советского гражданина все больше росло: если в первых роликах он просто помогал избавляться от холода и мусора, то потом авторы мемов приписывали ему роль в судебных разбирательствах (у кого из участников спора Черемша лучше, тот и прав), полицейских расследованиях (служил детектором лжи) и электроснабжении (генерировал гривой электричество).

А еще в сети решили, что вместо развлечений советские граждане наряжали Черемшу в различные одежды и показывали соседям.

В Советском Союзе с 1965 по 1968 лидером страны был Черемша. Старый вождь ушел по грибы и не вернулся, а нового не нашли TikTok-аккаунт rastamam420

Постепенно тренд становился все более абсурдным: например, авторы мемов стали шутить, что Советского Союза как такового не было, а люди жили в одном огромном Черемше. Другие и вовсе уверяли: в ту эпоху не было абсолютно ничего, кроме Черемши.

В Советском Союзе космоса не было. Вместо него были Черемши, которые управляли Вселенной. Иваныч вечером выходил на балкон, смотрел в небо и тихо, не спеша, без суеты говорил: «Зато порядок в космосе идеальный». Зина, стоя рядом с Черемшой на руках, добавляла: «И гравитация работает без перебоев» TikTok-аккаунт OpaHis

В мемных роликах о несуществующем животном часто фигурировали Иванычи, Михалычи или Петровичи, а также жены, тещи, соседи и Зинки — собирательный образ советских граждан. По сюжету они обычно хвалят мехового помощника. Но наличие в пародиях одних и тех же типичных персонажей в конце концов тоже начали высмеивать. «В Советском Союзе людей не было, Были только Зины, Михалычи и тещи. Настоящие люди были только у начальства и в высших партийных кругах», — пошутил один из пользователей.

Впрочем, несмотря на обаяние, теплый мех и готовность всегда прийти на выручку, в итоге Черемша пользователям TikTok поднадоел. На замену пушистому помощнику пришли новые ИИ-звери: Брдыщ, представляющий из себя рыбу с головой собаки, и Семга — кролик с головой и окрасом тигра. В хаотичной вселенной альтернативного СССР, придуманной в соцсетях, эти странные создания также служат гражданам в их повседневных заботах.

Кто такой Черемша и откуда он взялся

Сам образ фантасмагорического существа придумал французский проект Les Createnoutes, публикующий изображения разных несуществующих гибридов — вроде голубя с головой слона или помеси курицы с лисой. Кролика с головой льва проект выложил в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в ноябре 2020 года и предложил подписчикам придумать зверю имя.

По какой-то причине в Рунете изображение стало популярным только в 2025 году. Неизвестный автор сделал картинку черно-белой и ради забавы подписал ее словом «черемша». В таком виде мем стал гулять по русскоязычному TikTok — пользователи попросту публиковали изображение в разных видео и комментариях ради эффекта абсурда. А затем про него на некоторое время забыли.

В мемах про СССР кроликолев очутился тоже не сразу. Все началось с совершенно другого большого тренда — созданных с помощью нейросетей видео про жизнь в советскую эпоху. Подобные видео начали расходиться по платформе в конце 2025 года

Одним из главных популяризаторов таких роликов считают аккаунт Soviet Life Stories, в котором от лица работника завода рассказывается про особенности того времени: от типичного рациона гражданина СССР до отношения к женскому здоровью. И хотя такие ИИ-сериалы рассказывают как о плюсах, так и трудностях жизни в СССР, в целом, они представляют быт при Советах с позитивной точки зрения: атмосфера в таких видео теплая, навевающая чувства ностальгии, домашнего уюта и спокойствия.

Кроме того, построены такие ролики обычно по похожему принципу (в них даже используется одна и та же мелодия), да и оригинальностью сюжетов не отличаются. И в конце концов в TikTok это стали высмеивать. Появились бессмысленные гротескные пародии (тоже созданные с помощью ИИ): например, в них заявляли, что граждане в СССР ели покрышки и укрывались одеялами из стекловаты.

В 2025 году пользователи соцсетей массово распространяли мем с Черемшой Скриншот: @memolodjiya / @vand1k / @X1emple / TikTok

В шуточных роликах также утверждалось о широком применении в советскую эпоху шлакоблоков: из них можно было делать все, включая мебель. И даже вместо Солнца в небе висел огромный шлакоблок, говорилось в пародиях.

В Советском Союзе мороженое пломбир изготавливалось из замороженных облаков и слез радости полярников. Оно было таким натуральным, что, если его забывали на столе, оно превращалось в маленькую корову

TikTok-аккаунт «Батон из СССР»

А в комментариях к пародиям пользователи часто оставляли фразу «делали тихо, не спеша, без суеты» — иронизируя над тем, что в нейросетевых видео часто говорилось о том, что советские граждане все делали размеренно и не торопясь.

В СССР была вкусняшка — сахарная стекловата. Этот деликатес ели тихо, не спеша, без суеты, с некой иронией, как некий ритуал TikTok-аккаунт Soviet Life

Позже и вовсе родились бессмысленные копипаст-мемы: «В Советском Союзе делали это тихо, не спеша, не дыша, ни шиша, четыре карандаша, не пержа, не жужжа, ни гроша, черемша, ни тужа, лежа, дрожа, черемша». На этом фоне пользователи соцсетей вспомнили постироничный мем со зверем по имени Черемша — и стали интегрировать его в свои пародии.

«Не было такого»

«Во были времена! Как люди жили, не то, что щас», «Все держалось на Черемше», «А что Черемша вообще не делал в СССР?» — иронизировали пользователи в комментариях к роликам про выдуманного зверя. Тренд с несуществующим животным также назвали милым и уютным. «Я не знаю почему, но очень люблю этот мем», «Хочу себе домашнюю Черемшу», «Блин, хочу Черемшу, как из роликов про СССР. Чтоб ходил, урчал, грел меня», — писали пользователи.

Тиктоки про Брдыща, Черемшу и то, что в СССР грызли черепицу — это Сорокин эпохи вертикального контента

пользователь X @dimasupervhs

Целевой аудиторией тренда стали дети и подростки: это видно как в комментариях к роликам, так и в рассказах других пользователей. «Сегодня шла по улице и увидала чудную картину как мальчик лет восьми-девяти объясняет маме, которая, очевидно, ведет его из школы, мем "Черемша"», «У меня дети сегодня на уроках только о черемше и говорили, господи, за что», — заявляли в X.

Черемшу даже сочли заменой мему «6-7» — тренду-флешмобу, в рамках которого дети и подростки в любой непонятной ситуации выкрикивают слова «шесть-семь». Однако сами они с этим не согласились: мем с выдуманным животным, по их словам — совсем иная история.

Однако сюрреалистичные ролики об СССР залетали не только на детей, но и на зрелую аудиторию. Судя по всему, вызывали у современников советской эпохи немало удивления и некоторое возмущение. «Вы что выставляете вообще? Какие стены? Какая черемша?!», «Не было этой Черемши у нас в СССР!», «Ужас, какой бред!», «Господи, какая чушь. Не было такого», «Это неправда», — писали взрослые пользователи и призывали молодежь к порядку.

Однако фанаты мемов в ответ называли ИИ-ролики с Черемшой документальной хроникой, а существование химеры-помощника — настоящим фактом, который просто был забыт многими людьми.

Кроме того, пользователи соцсетей сгенерировали фейковые черно-белые фотографии, которые были призваны доказать существование этого зверя в советские годы

Пользователи соцсетей сгенерировали поддельные фото, чтобы доказать существование Черемши Изображение: @dailyviiibe / @.2284062 / TikTok

Но в целом у мема про Черемшу практически не нашлось хейтеров — немногочисленные критики ругали новый тренд лишь за отсутствие смысла, обвиняя при этом молодое поколение в недостатке интеллекта. Им в ответ припомнили аналогичный абсурдный юмор, который когда-то был популярным у разных поколений — в том числе устаревший мем «мыш кродеться» и бородатый анекдот про лопату.