Число пострадавших при атаке ВСУ на Рязань выросло вдвое

Число пострадавших при атаке ВСУ на Рязань выросло до 28

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань резко выросло вдвое — до 28. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения российского региона.

«В настоящее время у нас 28 пострадавших», — заявил глава регионального Минздрава Александр Пшенников, пояснив, что большинству из них госпитализация не потребовалась.

Уточняется, что госпитализированы семь человек, среди которых четверо детей: один ребенок находится в отделении хирургии, у двоих диагностировано отравление угарным газом, еще один проходит лечение в травматологии.

Один из взрослых пострадавших получил сложный перелом шейного отдела позвоночника. Ему провели операцию, он находится под круглосуточным наблюдением.

Вооруженные силы Украины атаковали Рязань в ночь на 15 мая. Для удара использовались 99 беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, не выжили четыре человека. Очевидцы сняли последствия удара на видео.