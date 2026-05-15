14:56, 15 мая 2026Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Рязань выросло вдвое

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань резко выросло вдвое — до 28. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения российского региона.

«В настоящее время у нас 28 пострадавших», — заявил глава регионального Минздрава Александр Пшенников, пояснив, что большинству из них госпитализация не потребовалась.

Уточняется, что госпитализированы семь человек, среди которых четверо детей: один ребенок находится в отделении хирургии, у двоих диагностировано отравление угарным газом, еще один проходит лечение в травматологии.

Один из взрослых пострадавших получил сложный перелом шейного отдела позвоночника. Ему провели операцию, он находится под круглосуточным наблюдением.

Вооруженные силы Украины атаковали Рязань в ночь на 15 мая. Для удара использовались 99 беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, не выжили четыре человека. Очевидцы сняли последствия удара на видео.

