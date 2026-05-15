19:08, 15 мая 2026

Экс-помощник Кучмы высказался об исторгающем Зеленского Киеве

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский все реже появляется в Киеве на фоне ареста бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Об этом заявил Олег Соскин — бывший помощник второго президента страны Леонида Кучмы, передает РИА Новости.

«Зеленский (…) за границей находится больше, чем в Киеве. В Киеве, видно, уже очень жжет под ним. Уже кресло настолько раскалилось, что он сесть на него не может (…). Вот он все время куда-то ездит. Ездил в Бухарест, перед Бухарестом тоже вояжи у него большие были. То есть он в Киеве уже находиться не может. Киев его просто уже исторгает из себя. Это очень серьезно», — сказал он.

Экс-помощник главы государства отметил, что дело против Ермака серьезно ударило по положению Зеленского. По его словам, для последнего наступает тяжелый период, поскольку без поддержки бывшего главы своего офиса он не выдержит.

Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая отправил Андрея Ермака под арест с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 230,5 миллиона рублей). Его подозревают в отмывании 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине Киевской области.

