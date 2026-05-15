12:02, 15 мая 2026

Еще одна страна Европы столкнулась с ростом инфляции из-за войны в Иране

Ansa: Инфляция в Италии выросла на 2,7 % из-за дорогих еды и топлива
Кирилл Луцюк

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

В апреле 2026 года Италия столкнулась с ростом инфляции. Об этом сообщило агентство Ansa.

По его данным, в прошлом месяце индекс потребительских цен вырос на 1,1 процента в месячном исчислении и на 2,7 процента в годовом. Одной из причин такой динамики стал ближневосточный кризис, разогнавший цены на топливо.

Кроме того, продукты питания, а также товары для дома и личной гигиены подорожали на 2,3 процента, тогда как в марте подорожание составляло 2,2 процента.

Во второй половине апреля 2026 года вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал вернуться к закупкам газа у России, чтобы избежать «энергетического локдауна». Он обратил внимание, что США приостановили санкции, касавшиеся импорта российских энергоносителей, и заявил, что Европа могла бы поступить аналогичным образом.

До этого глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что еще слишком рано рассматривать вариант возвращения к закупкам российского газа.

