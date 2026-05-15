Федор Добронравов назвал себя заложником

Федор Добронравов признался, что чувствует себя заложником комедийного образа

Актер театра и кино Федор Добронравов признался, что из-за многочисленных комедийных ролей чувствует себя заложником образа. Об этом он поделился в беседе с «Кино Mail».

По словам актера, он ассоциируется со «Сватами» или «Шестью кадрами», из-за чего вынужден отказываться от многих проектов. Он уточнил, что очень любит этот жанр и «не видит без него своей профессиональной жизни», однако добавил, что «нельзя все время есть только борщ» — иногда хочется чего‑то другого.

«А предлагают борщ, борщ, борщ. Обидно, но я уже говорил, что сейчас продюсерское кино. Они сразу считают: деньги, деньги, деньги», — рассказал артист.

Ранее его сын Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Он сказал, что гордится своим происхождением.