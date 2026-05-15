14:54, 15 мая 2026

Израиль доработает F-35 из-за Ирана

TWZ: Израиль оснастит истребители F-35I дополнительными топливными баками
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jonathan Brady / PA Images via Getty Images

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) хотят доработать парк истребителей пятого поколения F-35I Adir на основе опыта операции против Ирана. Самолеты оснастят дополнительными топливными баками, пишет TWZ.

Минобороны Израиля подтвердило, что разработкой и интеграцией внешних баков займется компания Cyclone (дочернее предприятие Elbit Systems). Сумма сделки составляет более 34 миллионов долларов.

Новые баки будут основаны на конструкции изделий, которые ранее компания разработала для F-16. «Ожидается, что новая функция увеличит дальность полета самолета, снизит зависимость от дозаправки в воздухе и повысит эксплуатационную гибкость при выполнении задач на дальних расстояниях», — заявили в Cyclone.

Как пишет издание, в заявлении производителя может идти речь о подвесных баках. При этом «не исключено, хотя и маловероятно», что для F-35 разработают конформные баки. Такие изделия крепят вплотную к фюзеляжу, поэтому они меньше влияют на летные характеристики и заметность самолета. Автор подчеркнул, что разработка конформных баков — это сложный и длительный процесс.

Ранее в мае стало известно, что Израиль купит дополнительные партии истребителей F-35I и F-15IA.

