Израиль купит у США эскадрильи F-15IA и F-35I

Израиль закупит дополнительные партии истребителей F-15IA и F-35I. Об этом сообщает TWZ.

По данным издания, Иерусалим планирует приобрести у Вашингтона по одной эскадрилье F-15IA и F-35I. Таким образом, как считает TWZ, общее количество эскадрилий F-35I у Израиля достигнет четырех, а F-15IA — двух. Портал отмечает, что, как правило, израильская эскадрилья истребителей насчитывает 25 боевых самолетов.

TWZ подчеркивает, что приобретение новых самолетов проходит по итогам противостояния с Ираном. По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, закупка двух эскадрилий обусловлена ​​«оперативными уроками, извлеченными из кампании против Ирана, которые требуют от нас ускорить наращивание численности вооруженных сил».

В апреле журнал Military Watch Magazine заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла беспрецедентные потери на территории Ливана.

В том же месяце издание заметило, что Вооруженные силы США практически за один раз — в ходе операции по спасению двух членов экипажа сбитого в Иране истребителя F-15E Военно-воздушных сил Соединенных Штатов — потеряли 11 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.