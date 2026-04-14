Стало известно о беспрецедентных потерях армии Израиля в Ливане

MWM: Армия обороны Израиля в Ливане понесла беспрецедентные потери

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла беспрецедентные потери на территории Ливана. Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, ливанское движение Хезболла увеличило количество ударов FPV-дронами по вооруженным тяжелой техникой подразделениям ЦАХАЛ. В частности, в сети распространяются ролики с атаками дронов на танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и бронетранспортеры Namer.

Со ссылкой на израильские источники журнал утверждает, что подобные потери ЦАХАЛ не несла с 1980-х годов.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram сообщила, что Израиль нанес поражение более 200 объектам шиитского движения «Хезболла» за сутки.

В марте MWM утверждал, что Израиль за один день потерял 21 танк Merkava.