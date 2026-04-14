06:23, 14 апреля 2026

Стало известно о беспрецедентных потерях армии Израиля в Ливане

Иван Потапов
Фото: Shir Torem / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла беспрецедентные потери на территории Ливана. Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, ливанское движение Хезболла увеличило количество ударов FPV-дронами по вооруженным тяжелой техникой подразделениям ЦАХАЛ. В частности, в сети распространяются ролики с атаками дронов на танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и бронетранспортеры Namer.

Со ссылкой на израильские источники журнал утверждает, что подобные потери ЦАХАЛ не несла с 1980-х годов.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram сообщила, что Израиль нанес поражение более 200 объектам шиитского движения «Хезболла» за сутки.

В марте MWM утверждал, что Израиль за один день потерял 21 танк Merkava.

