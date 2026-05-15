Лавров прокомментировал слова Макрона о «колонизаторах XXI века»

Лавров: Макрон меряет другие страны своим аршином, называя их колонизаторами

Президент Франции Эммануэль Макрон меряет другие страны своим аршином, называя их колонизаторами XXI века. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Кому как не французам знать, что такое настоящий колониализм, кто такие настоящие колонизаторы. (...) Это уже в генах наших французских коллег и они всех меряют по своему аршину. У нас аршин другой», — сказал дипломат.

Лавров отметил, что европейские политики по-прежнему продолжают считать Африку сферой влияния Европы.

Ранее глава российского МИД заявил, что слова европейцев о необходимости стратегического поражения России невозможно воспринимать всерьез. По словам Лаврова, европейцы «вдруг очнулись» и осознали, что когда-то им придется налаживать диалог с российской стороной.