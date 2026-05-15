На Украине разрешили выезд за границу одной категории граждан

17:16, 15 мая 2026

Свириденко: На Украине разрешили выезд за границу всем женщинам без исключений
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

На Украине разрешили выезд за границу всем женщинам. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на премьер-министра страны Юлию Свириденко.

«Кабмин разрешил выезд за границу всем женщинам без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — говорится в публикации.

Ранее на Западе заявили о возможном коллапсе у Украины из-за оттока коренного населения. Отмечалось, что страна может столкнуться с непоправимыми последствиями из-за демографических проблем.

Также сообщалось, что украинская молодежь начала массово покидать страну. С момента открытия выезда для мужчин 18-22 лет в августе и до ноября 2025 года страну покинули почти 100 тысяч человек.

