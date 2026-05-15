14:41, 15 мая 2026

Начался допрос очевидцев массированной атаки на Рязань

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки ВСУ на Рязань
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань, жертвами которой стали четыре человека, квалифицировали по статье «Теракт». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В рамках уголовного дела, возбужденного СК, следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.
 
15 мая территория Рязанской области подверглась атаке беспилотников ВСУ. Ранения получили 12 жителей, четверо человек не выжили. Повреждены два жилых многоэтажных дома и промышленные объекты.

