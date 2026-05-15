17:41, 15 мая 2026

Назван процент переплаты за жилье в Москве рядом с парками

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Переплата за жилье возле парка в Москве составляет до 34 процентов. Об этом сообщает «Москвич mag» со ссылкой на данные аналитиков Whitewill.

Сильнее всего переплачивать придется желающим купить квартиру в Покровском-Стрешневе. Здесь квадратный метр у парка стоит в среднем 752 тысячи рублей против 562 тысяч по району в целом. В Хорошево-Мневниках разница составляет 17 процентов, в Щукине — 7 процентов, в Фили-Давыдково — 3 процента.

За последние три года цены в районах с парками росли с опережением рынка. В Покровском-Стрешневе квадратный метр подорожал на 46 процентов, с 385 до 562 тысяч рублей. В Щукине рост составил 53 процента, а в Хорошево-Мневниках — 51 процент. В Фили-Давыдково рост составил 240 процентов — средняя цена «квадрата» взлетела с 371 тысячи до 1,3 миллиона рублей. Однако аналитики объясняют этот рост выходом дорогого жилого проекта.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой микростудии на вторичном рынке в центре Москвы в мае 2026 года составила 3,7 миллиона рублей. Это жилье без окон площадью 8 квадратных метров возле Чистых прудов.

