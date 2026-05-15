Названы три главные ошибки россиян при создании накоплений

НАПФ: Созданию капитала мешает погоня за быстрой прибылью и игнорирование рисков

Накоплению денежных средств и созданию капитала мешают, как правило, три ключевые ошибки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай.

Одним из главных препятствий спикер назвал отсутствие финансовой дисциплины. «Именно системность и регулярность позволяют воспользоваться эффектом сложных процентов и со временем накопить существенную сумму, — отметил Недбай. — Поначалу контроль над расходами требует волевых усилий, но со временем перерастает в автоматизм».

Многие граждане, по словам собеседника, этот аспект не учитывают: не ведут учет доходов и расходов, не видят, куда уходят деньги. Даже небольшие, но регулярные траты, вроде стаканчика кофе на постоянной основе или других спонтанных покупок, могут за год «съесть» значительную сумму.

В социологии даже есть понятие «потерянных денег», заметил представитель НАПФ. У женщин это, как правило, 3-5 процентов дохода, у мужчин — 8-12 процентов. Такие траты не фиксируются в сознании, поскольку связаны с мелкими, но частыми покупками.

Второй важный аспект — погоня за быстрой прибылью и игнорирование рисков. «Стремление быстро приумножить капитал часто становится ловушкой для начинающих инвесторов, — подчеркнул собеседник. — Поддавшись эмоциям или рекламе, люди вкладывают средства в проекты с обещаниями сверхдоходности, не задумываясь о природе таких инструментов». Но полностью оценить риски и последствия принимаемых решений под силу лишь квалифицированным инвесторам, убежден он.

Среди безрисковых инструментов Недбай выделяет банковские вклады, где государство в лице АСВ гарантирует возврат суммы и выплату процентов в пределах 1,4 миллиона рублей. Также он обратил внимание на программы негосударственных пенсионных фондов (НПФ), где объем страхового покрытия от государства в два раза больше — 2,8 миллиона рублей, включая накопленный доход.

Третий, финальный аспект — это приоритет текущего потребления над будущим. Это не просто финансовая ошибка, а глубоко укоренившийся поведенческий паттерн, полагает эксперт. Люди привыкли испытывать чувство свободы и радости от покупок «здесь и сейчас», но систематически недооценивают будущую стоимость денег.

Собеседник рекомендовал делить большие цели на маленькие шаги. Для среднесрочных финансовых задач (на 1-5 лет), на его взгляд, лучше использовать банковские вклады и накопительные счета, а для долгосрочных (на 10-15 лет) — программу долгосрочных сбережений, запущенную в 2024 году.

Ранее о лучших способах спасти сбережения рассказал руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В их числе он назвал банковский вклад, облигации федерального займа (ОФЗ) и акции. Коснувшись последнего пункта, спикер заверил, что предпринимаются меры для развития этого рынка. С вложениями в золото Аксаков посоветовал быть осторожнее и не рисковать, если у вкладчика на руках лишь небольшой запас средств. Динамика цен на этот металл непредсказуема, пояснил он.