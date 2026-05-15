Назвавшийся епископом призывал россиян отказаться от паспортов и ИНН и поплатился

Мужчина, назвавшийся епископом, призывал жителей Рязани отказаться от использования паспортов, ИНН и СНИЛС и поплатился. Россиянина задержали и оштрафовали. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Горожане пояснили, что подозрительный человек раздавал псевдорелигиозную литературу. В разговорах с прохожими он также всячески дискредитировал традиционные конфессии.

После обращения в правоохранительные органы на выезде из Рязани был задержан уроженец Псковской области. У него обнаружили «пропагандистские материалы» и религиозную литературу.

На мужчину составили протокол об осуществлении незаконной миссионерской деятельности, его оштрафовали на пять тысяч рублей.

До этого сообщалось, что жительницу Архангельска приговорили к обязательным работам из-за светильника в виде креста на вечеринке.