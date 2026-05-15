Нефтяному рынку предсказали скорую лихорадку

12:22, 15 мая 2026Экономика

The Economist: Мировой рынок нефти очень скоро начнет лихорадить
Вячеслав Агапов

Фото: Nick Oxford / Reuters

Мировой рынок нефти очень скоро начнет лихорадить. Такое развитие событий предсказали в The Economist.

Как отмечают аналитики, в нефтяной отрасли быстро разрастается крупнейший в истории шок предложения. В результате блокировки Ормузского пролива мир потерял около двух миллиардов баррелей сырья, что эквивалентно пяти процентам мирового предложения за год. Каждый день, в котором остается блокирована важная транспортная артерия на Ближнем Востоке, увеличивает дефицит еще на 14 миллионов баррелей.

«Мирные переговоры между США и Ираном зашли в тупик, поэтому открытие пролива остается делом далекого будущего. Мировой рынок нефти начнет лихорадить уже очень скоро», — констатируют аналитики.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран стоит перед выбором. В интервью Fox News он пригрозил уничтожить страну на Ближнем Востоке при одном условии — если Тегеран не придет к соглашению с Вашингтоном. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», — отметил он.

На фоне угроз Трампа мировые цены на нефть вернулись к росту. Утром 15 мая контракты на поставку нефти эталонной североморской нефти Brent подорожали до 107,03 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на поставку техасской нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене до уровня в 102,59 доллара за баррель.

