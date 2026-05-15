Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:46, 15 мая 2026Наука и техника

Раскрыты опасные настройки Android

В BGR рекомендовали тщательно проверять разрешения Android-приложений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Журналисты издания BGR перечислили разрешения, которые не рекомендуется выдавать приложениям на Android. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы отметили, что после установки каждое приложение запрашивает определенные разрешения для своей работы. Некоторые из них специалисты назвали опасными, так как они потенциально позволяют вредоносным программам отслеживать активность пользователей. В заметке раскрывается список таких разрешений.

В первую очередь журналисты рекомендовали не давать приложениям разрешение на специальные функции для людей с ограниченными возможностями. Очень опасным назвали разрешение, которое позволяет накладывать одно приложение поверх другого: авторы объяснили, что функцию оверлея можно использовать, чтобы показывать рекламу или красть пароли.

Также в Android есть разрешение, которое позволяет приложениям самостоятельно скачивать другие программы. «Даже если это не вредоносные программы, разрешать приложениям устанавливать другие приложения из неизвестных источников — не самая разумная идея», — отметили авторы. Кроме того, журналисты рекомендовали ограничить доступ приложений к контактам и СМС на смартфоне, а также к расширенной статистике.

Ранее журналисты издания CNet назвали новую операционную систему Android 17 бесполезной для большинства пользователей. По словам авторов, большая часть новых функций системы ориентирована на очень богатых людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского ответили на слова о его проблемах с наркотиками

    Лавров раскрыл договоренности Трампа и Путина на Аляске

    Кантемир Балагов вышел на ковровую дорожку Каннского фестиваля

    Каждое шестое микропредприятие оказалось под угрозой закрытия в России

    Эстония начнет закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

    Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток

    Москвичей предупредили о грозе с дождем

    В России объяснили способность западных компаний влиять на серый прокат кино в стране

    Печатный станок эпохи Ивана Грозного воссоздадут в российском регионе

    В Польше начали массово увольнять украинских врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok