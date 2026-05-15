Раскрыты опасные настройки Android

В BGR рекомендовали тщательно проверять разрешения Android-приложений

Журналисты издания BGR перечислили разрешения, которые не рекомендуется выдавать приложениям на Android. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы отметили, что после установки каждое приложение запрашивает определенные разрешения для своей работы. Некоторые из них специалисты назвали опасными, так как они потенциально позволяют вредоносным программам отслеживать активность пользователей. В заметке раскрывается список таких разрешений.

В первую очередь журналисты рекомендовали не давать приложениям разрешение на специальные функции для людей с ограниченными возможностями. Очень опасным назвали разрешение, которое позволяет накладывать одно приложение поверх другого: авторы объяснили, что функцию оверлея можно использовать, чтобы показывать рекламу или красть пароли.

Также в Android есть разрешение, которое позволяет приложениям самостоятельно скачивать другие программы. «Даже если это не вредоносные программы, разрешать приложениям устанавливать другие приложения из неизвестных источников — не самая разумная идея», — отметили авторы. Кроме того, журналисты рекомендовали ограничить доступ приложений к контактам и СМС на смартфоне, а также к расширенной статистике.

Ранее журналисты издания CNet назвали новую операционную систему Android 17 бесполезной для большинства пользователей. По словам авторов, большая часть новых функций системы ориентирована на очень богатых людей.