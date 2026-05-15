Обрушился ввоз машин в Россию из одной азиатской страны

Ввоз корейских авто с пробегом обвалился на 59 % после введения утильсбора в РФ

Ввоз подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию по итогам четырех месяцев 2026 года обрушился более чем вдвое. За отчетный период на российский рынок поставлено 9288 машин с пробегом старше трех лет. Это на 59,4 процента меньше, чем за тот же период 2025 года (22 855 единиц). Такие данные в Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Основной причиной падения эксперт называет введение коммерческого утилизационного сбора на машины, моторы которых имеют мощность более 160 лошадиных сил. Именно такие автомобили раньше составляли основу импортного потока из Южной Кореи. «Выбор интересных маломощных автомобилей в Корее не столь велик, как в Китае. Соответственно, произошла переориентация каналов ввоза», — пишет Целиков.

Тем не менее более половины ввезенного легкового транспорта с пробегом по-прежнему представлено местными производителями: Kia (31,2 процента), Hyundai (17,5), Samsung (8,5) и Chevrolet корейской сборки (7,8). Среди европейских брендов заметны Volkswagen (7,8), BMW (7), Mini (5,1), Mercedes-Benz (4), Audi (2,9) и несколько других.

В десятку самых популярных моделей с пробегом из Южной Кореи входят Kia K5 (1043 единицы) и K3 (791), Hyundai Sonata (602) и Avante (527), Chevrolet Trailblazer (514), Samsung QM6 (378), Volkswagen Tiguan (363). Замыкают рейтинг Samsung XM3 (347), Kia Seltos (297) и Picanto (289).

Ранее аналитик сообщил, что с января по апрель 2026 года в Россию из Китая ввезли 28,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это в 2,4 раза больше (рост на 140 процентов), чем за аналогичный период 2025 года, когда объем поставок составил 12 тысяч машин.