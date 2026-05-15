Печатный станок эпохи Ивана Грозного воссоздадут в российском регионе

В Новосибирской области воссоздадут печатный станок эпохи Ивана Грозного

Новосибирская православная духовная семинария планирует воссоздать действующую модель печатного станка эпохи Ивана Грозного. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Ректор учебного заведения протоиерей Павел Кизюн рассказал, что инициатива по воссозданию полиграфического оборудования связана с наличием в архиве книги первопечатника Ивана Федорова. С помощью проекта в семинарии хотят повысить интерес населения к ее деятельности.

«Восстановленный станок позволит наглядно демонстрировать технологию книгопечатания, что важно для обучения и просвещения посетителей. Проект действительно интересный. Уверен, что совместно с коллегами из других ведомств мы приложим все усилия, чтобы реализовать эту инициативу в регионе как можно скорее», — отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин.

