Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:09, 15 мая 2026Моя страна

Печатный станок эпохи Ивана Грозного воссоздадут в российском регионе

В Новосибирской области воссоздадут печатный станок эпохи Ивана Грозного
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Правительство Новосибирской области

Новосибирская православная духовная семинария планирует воссоздать действующую модель печатного станка эпохи Ивана Грозного. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Ректор учебного заведения протоиерей Павел Кизюн рассказал, что инициатива по воссозданию полиграфического оборудования связана с наличием в архиве книги первопечатника Ивана Федорова. С помощью проекта в семинарии хотят повысить интерес населения к ее деятельности.

«Восстановленный станок позволит наглядно демонстрировать технологию книгопечатания, что важно для обучения и просвещения посетителей. Проект действительно интересный. Уверен, что совместно с коллегами из других ведомств мы приложим все усилия, чтобы реализовать эту инициативу в регионе как можно скорее», — отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин.

Ранее доктор филологических наук, лингвист и текстолог Алексей Гиппиус рассказал об исправленной в расшифровке берестяной грамоты конца XIII века «ошибке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского ответили на слова о его проблемах с наркотиками

    Лавров раскрыл договоренности Трампа и Путина на Аляске

    Кантемир Балагов вышел на ковровую дорожку Каннского фестиваля

    Каждое шестое микропредприятие оказалось под угрозой закрытия в России

    Эстония начнет закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

    Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток

    Москвичей предупредили о грозе с дождем

    В России объяснили способность западных компаний влиять на серый прокат кино в стране

    Печатный станок эпохи Ивана Грозного воссоздадут в российском регионе

    В Польше начали массово увольнять украинских врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok