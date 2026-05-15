12:18, 15 мая 2026

Перспективы урегулирования конфликта США и Ирана оценили

Политолог Камкин: США хотят вытеснить Иран из Ормузского пролива
Карина Мирзоян
Фото: Stringer / Reuters

США не оставляют планов вытеснить Иран из Ормузского пролива и контролировать движение энергоресурсов, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что США отвергли план Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Иран предложил двухэтапное урегулирование: сначала прекращение военных действий по всем направлениям, а затем второй этап переговоров, касающийся ядерного вопроса.

«На мой взгляд, американская сторона не оставляет планов все-таки вытеснить Иран из Ормузского пролива и взять в свои руки контроль над движением энергоресурсов. Стратегический план [президента США Дональда] Трампа — это попытка монополизировать если не добычу углеводородов, то по крайней мере их логистику. И здесь у них с Ираном непреодолимые противоречия», — сказал Камкин.

По его словам, иранская ядерная программа является лишь поводом, поэтому все мирные инициативы Ирана по урегулированию данного вопроса не встречают надлежащей реакции со стороны США.

«У Штатов не остается ничего другого, кроме как продолжать попытки эскалации либо подготовки к новому витку напряженности. Это будет, конечно, не так просто, потому что в Конгрессе уже идет война по поводу триллионного военного бюджета на следующий год. Плюс осенние выборы могут серьезно скорректировать планы Трампа и [министра обороны США Пита] Хегсета на ведение военных действий. Принять иранские условия для американцев — это смертоубийство, потому что это будет означать не только фактическую, но и юридически оформленную победу Ирана в этой конфронтации», — подчеркнул Камкин.

Говоря о переговорах Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином, эксперт отметил, что они закончились «вежливым нулем».

«Переговоры в Китае закончились, скажем так, на вежливый ноль: Тайвань остается зоной американского внимания, несмотря на грядущие выборы, где, скорее всего, побеждает "Гоминьдан" — прокитайская партия. Недаром делегация "Гоминьдана" демонстративно ездила в Пекин на консультации перед визитом Трампа. Соответственно, небольшие уступки Китай сделал по закупкам американской говядины, но это капля в море. По редкоземам не договорились, а их стоимость в десятки раз уже подскочила за последние годы на фоне торговых войн», — добавил Камкин.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта с Ираном необходимо открыть Ормузский пролив.

