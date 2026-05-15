Политолог назвал главную цель поездки Трампа в Китай

Маркелов: Трамп во время визита в КНР пытался разделить зоны влияния США и Китая

У президента США Дональда Трампа были скрытые цели поездки в Китай. Своим мнением по поводу его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в беседе с газетой «Взгляд» поделился политолог Сергей Маркелов.

Он указал на попытку Трампа «разделить мир на зоны влияния» и оставить Вашингтону часть направлений.

«Задача визита Трампа была — разделить зоны, где играем по совместным правилам, и разделить зоны, где будем играть по личным правилам», — объяснил эксперт.

Однако стратегия разрушилась, так как Китай ни за что не отдаст США полный контроль над ключевыми технологиями. Это принципиальная позиция, подчеркнул Маркелов.

«Значит, Трамп попросил: "Вы, пожалуйста, в Тайвань со всеми чипами, со всеми уникальными технологиями тайваньскими, вы, пожалуйста, так сказать, не лезьте. Мы спокойно Тайванем управляем, и все будет хорошо". На что Си сказал: "Не-не-не, Тайванем будем заниматься вместе"», — отметил он.

Итогами переговоров политолог назвал готовность Китая строить собственные финансовые и технологические цепочки, а также проигрыш Штатов в попытке единолично диктовать правила мировой экономики.

После поездки Трамп заявил, что хочет обсудить один вопрос с Россией и Китаем. Он отметил, что речь идет об идее денуклеаризации, и РФ также будет вовлечена в обсуждение.