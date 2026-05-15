19:18, 15 мая 2026

Популярный блогер описал зарплату в одном месте словами «невыносимо маленькие деньги»

Маргарита Щигарева
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Популярный российский блогер и пародист Сатир (настоящее имя Илья Шабельников) описал зарплату, которую он получал на одном месте работы, фразой «невыносимо маленькие деньги». Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу «На личный счет».

Шабельников рассказал, что после окончания университета начал играть в театре в Новосибирске. По его словам, в тот период забеременела его жена.

«Там-то, конечно, я понял, что я нищий клоун. Зарплата в театре очень маленькая, тем более в Новосибирске. Невыносимо маленькие деньги», — сказал Сатир и уточнил, что зарабатывал около 30 тысяч рублей. Он добавил, что речь идет о 2015-2016 годах.

Пародист также заявил, что в то время старался устраиваться на подработку, в частности аниматором в ночных клубах. Такая работа приносила ему около двух-трех тысяч рублей разово.

Ранее Сатир рассказал, что несколько лет проработал ведущим в стриптиз-клубе в Новосибирске. Блогер пояснил, что в его обязанности входило общение с гостями и организация конкурсов.

