Появились подробности о заподозренной в надругательстве над сыном-инвалидом россиянке

У иркутянки, заподозренной в надругательстве над сыном-инвалидом, изъяли детей

У жительницы села Нижняя Слобода в Иркутской области, которую заподозрили в надругательстве над шестилетним сыном-инвалидом, изъяли других детей. Такие подробности появились в Telegram-канале Babr Mash.

По сведениям издания, пятерых детей россиянки, включая пострадавшего мальчика, забрали органы опеки. Все они сейчас получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Их мать уже дважды лишали родительских прав, узнали правозащитники.

До этого выяснилось, что интернет-подруга женщины получила видео с неизвестного аккаунта. На нем многодетная мать занималась сексом с сожителем и сыном-инвалидом.

Следователи в Иркутской области начали проверку в отношении 46-летней женщины.

