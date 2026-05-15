Раскрыт секрет роскошного украшения Джиджи Хадид

Page Six: Джиджи Хадид показала роскошный кулон с инициалом Брэдли Купера

Журналисты Page Six раскрыли секрет роскошного украшения модели Джиджи Хадид. Материал опубликован на сайте издания.

Редакторы изучили снимок с комплектом украшений, который манекенщица разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Звезда показала сочетание ожерелья с желтым опалом и золотой цепочки с кулоном.

На инкрустированном бриллиантами кулоне были выгравированы инициалы G и B с сердцем посередине. По предположениям журналистов, таким образом Хадид подготовила послание для возлюбленного, актера Брэдли Купера.

Известно, что кулон Sheryl Lowe Jewelry стоимостью 2995 долларов (219 тысяч рублей) изготовлен на заказ дизайнером Шерил Лоу. Опаловое колье Gigi Knotted Necklace за 2200 долларов (161 тысяча рублей) также создано упомянутым брендом.

В мае фотограф запечатлел интимный момент Купера и Хадид на публике. Знаменитости посетили вечеринку, посвященную ежегодному благотворительному балу Met Gala.