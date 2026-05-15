12:18, 15 мая 2026

Раскрыта судьба следившей за генералом Минобороны для совершения теракта россиянки

В Петербурге суд приговорил следившую за генералом Минобороны женщину к 16 годам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге Первый Западный окружной суд приговорил 48-летнюю местную жительницу, следившую за генералом Минобороны России для совершения теракта, к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Женщина признана виновной в содействии террористической деятельности и государственной измене.

По словам источника агентства, фигурантка была задержана ФСБ в июне 2025 года после предотвращения теракта против генерала. По заданию сотрудников спецслужб Украины она занималась разведкой места жительства и слежением за автомобилем высокопоставленного российского военнослужащего. Всю собранную информацию она передавала СБУ.

Ранее сообщалось, что блогерша Диана Чистякова, обвиненная в совершении теракта после попытки поджечь отдел полиции в Санкт-Петербурге, принесла публичные извинения.

