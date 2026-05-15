10:20, 15 мая 2026Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за оставленный в чате комментарий

В Хабаровском крае в отношении мужчины возбудили дело за реабилитацию нацизма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Хабаровском крае в отношении мужчины возбудили дело за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»») УК РФ.

По данным следствия, в начале мая этого года 27-летний мужчина по месту жительства в поселке Ванино в чате одного из мессенджеров разместил комментарий, содержавший явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. В результате публичный материал, направленный на реабилитацию нацизма, стал доступен неограниченному кругу лиц.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма.

